Tokat- Sivas yolunda kar yağışı; ulaşım aksadı

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKATSivas kara yolunda sürücüler, kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. Trafik, zaman zaman durma noktasına geldi.

TokatSivas yolunun Çamlıbel mevkisinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oldu. Sürücülerin yolda ilerlemekte zorlanması nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki araç yoğunluğu, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Karayolları ve trafik ekiplerinin erken müdahalesiyle yolda güvenli ulaşım sağlanırken, sürücülere de dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-04-01 13:07:37



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