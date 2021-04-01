Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Erbaa ilçesi merkezli 4 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erbaa ilçe merkezli olarak İstanbul, Samsun ve Manisa´da sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 85,10 gram sentetik kannabinoid, 22,13 gram esrar, 2,02, gram kokain, 0,79 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-04-01 14:50:04



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