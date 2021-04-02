Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

Yaşar Erkan İÇEN/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yağsıyan köyü, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Reşadiye ilçesine bağlı Yağsıyan köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Reşadiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nun 01.04.2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Yağsıyan köyünde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 72'nci maddesi gereği 01.04.2021 tarih ve saat 18.00 itibari ile 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2021-04-02 12:03:17
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