Otizmi en iyi anlatan öğrenciler kazandı

Tokat’ta düzenlen “Otizmi En İyi Ben Anlatırım” resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Tokat Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısı ile “Otizmi En İyi Ben Anlatırım” resim yarışması düzenlendi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 196 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül töreni Pandemi dolayısı ile açık hava yapıldı. Yarışmanın birincilerine dizüstü bilgisayar, ikincilerine tablet bilgisayar, üçüncülere bisiklet hediye edildi. 8 öğrenciye de mansiyon ödülü verildi.

Törende konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bir gün değil her gün farkındalık bilinci ile hareket ettiklerini belirterek, “Toplumumuzda engelli diye tabir etmiş olduğumuz birçok insanımız var. Bazı günler var ama biz sadece bir gün değil her gün önemseyelim istiyoruz. Bir gün değil her gün farkında olalım diye bir çalışma başlatmıştık. Hamdolsun 5 yılda çok özel ve güzel bir şekilde programlarımız devam ediyor. 2017 yılında da Cumhurbaşkanımızdan bu projemize ikincilik ödülü almıştık. Bu son derece gurur verici idi. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bırakıldı. Tören belediyesi sosyal tesislerinde serginin açılışı yapılarak gezilmesi ile son buldu.

