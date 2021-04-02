Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Tokat’ta artan korona virüs vakaları nedeni ile bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili değerlendirme yapıldı. İl Merkezine bağlı 600 nüfuslu Ortaören köyünde korona vaka sayısının artması sonucu karantina uygulanmasına karar verildi. Köy 10 gün süre ile karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışında önlem aldı.

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