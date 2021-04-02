İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı TIR'da zula edilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan, 3'ü İran uyruklu 4 kişi, mahkemece tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı TIR'da uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine Erbaa ilçesinde önlem aldı. İlçe girişinde durdurulan TIR'daki aramada; zula edilen 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. TIR´da bulunan 3 İran uyruklu, gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı olarak Van'da da 1 kişi, yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-04-02 17:33:30
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