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Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı

DHA

Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan veya kaybeden adaylara polisler yardım etti.
Öğrenciler 135 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, kapılar 10.00'da kapatıldı. Okul önlerinde ise polis ekipleri öğrencilerin üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı. Adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Ayrıca sınava girenlere maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan adaylar İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkarttı. Daha sonra sınava yetişemeyeceklerini anlayan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. 10 aday, polis araçlarıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-04-04 11:19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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