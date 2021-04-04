Tokat'ta, polisten hafta sonu kısıtlama denetimi

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) TOKAT'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı.
Koronavirüs haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Tokat'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekiplerince denetimler yapıldı. Trafikte durdurulan sürücülerin belge ve izin kontrolü yapıldı. Kısıtlamayı ihlal edenler hakkında tutanak tutuldu.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-04-04 16:21:37
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