Online ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği korona virüs salgını nedeni ile online olarak yapıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte otizm farkındalığına dikkat çekildi. Etkinlikte konuşma yapan Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan, özel eğitimde otizm farkındalığını Milli Eğitim Müdürlüğü olarak desteklediklerini kaydetti. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ise sevgi ve anlayışa ihtiyacı olan otizmli çocuklara katkı sağlayabilme ve farkındalık oluşturma amacında olduklarını söyledi. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise otizmin son zamanlarda farkına varılan zihin yetersizlikleri ile karıştırılan bir durum olduğuna dikkat çekerek, “Günümüzde otizm tanılı bireylerin topluma kazandırılması için yapılan çalışmalara kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda hız verilmiştir. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak otizmin farkındayız ve otizm tanılı bireylere yönelik farkındalık çalışmalarımız devam edecektir. Bu programımıza katkılarından dolayı başta Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ve Özel Eğitim Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas olmak üzere Özel Eğitim Bölümü hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Özel Eğitim Uzmanı Neslihan Canpolat Çığ, “Otizm Farkındalığı ve Tohum Otizm Vakfı’nın Çalışmaları” konusunda sunum gerçekleştirdi.

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