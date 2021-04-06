Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, 5 katlı binanın çatı katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Zile ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesi Ergenekon Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevleri görenler, Zile Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2021-04-06 17:52:09



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