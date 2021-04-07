Yangında çeyizi yanan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangında çeyizi yanan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı

DHA

Yangında çeyizi yanan genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta dün gece müstakil 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında düğün hazırlığı yapan Leyle Mert'in çeyizi de zarar gördü. Gelinliği de yanan Leyla Mert, bugün yapılan nikahına günlük kıyafetle katıldı. Yangını çıkardığından şüphelenilen R.M. ise gözaltına alındı.
Kemer Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında Mehmet Mert'in kızı Leyla Mert'in 3 gün sonra yapılacak düğünü için yakınlarının toplandığı sırada bitişikteki kardeşi Hüseyin Mert'e ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Mehmet Mert'e ait müstakil eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, cuma günü düğünü olacak olan Leyla Mert´in çeyizi de yandı. Ev sahipleri gün içerisinde kavga ettikleri ve kendilerinden şikayetçi olan yeğenleri R.M.'nin yangını çıkarmış olabileceğini öne sürdü. İddia üzerine R.M. bugün polis tarafından gözaltına alındı.
NİKAHINDA GELİNLİĞİNİ GİYEMEDİ
Cuma günü baba evinden ayrılacak olan Leyla Mert, bugün yapılan nikah törenine, yangında gelinliği yandığı için gelinliksiz katıldı. Murat Oy ile Belediye Nikah Salonunda nikahları kıyılan Leyla Mert, "Çeyizim kullanılamaz hale geldi, çok üzüldüm. Gelinliğimi giyemedim" dedi.
Damat Murat Oy ise, "Buruk bir mutluluk var içimizde, inşallah daha güzel günlerimiz olacak. Bugünü atlatacağız hep beraber. Gelinlik giyemedi, kader böyleymiş. Birileri bunu layık gördü, biz de yaşayacağız. Gelinliği hasar gördü biraz yandığından dolayı giyemedi" diye konuştu.
'YAPAN BELLİ, KUNDAKLAMA VAR'
Olaydan dolayı üzgün olduklarını belirten Mehmet Mert, "Kızımın çeyizi buradaydı. Hepsi telef oldu. Bugün mutlu günümüzdü. Bugün kızımın nikah günü vardı. Dün akşam evimiz yandı, mağduruz. Gelinliği de yandı. Nikah elbisesini de giyemedi. Tabi zor durumdayız. Şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Yapan belli, kundaklama var. Şikayetçi olduk, gereken adli işlemler yapılıyor. Evin durulacak hali yok. Tabi insanların yardımcı olmasını bekliyoruz. Kızım yuva kuruyor, biz de gerekeni yapacaktık. Her şeyimiz boş oldu gitti. Kızıma annesinin, benim yaptığımız hediyeler vardı. Hepsi telef oldu. Kullanamaz da giyemez de ufak tefek altınları vardı. Bazıları kolunda takılı, bazıları da kayboldu" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-04-07 13:59:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evi yandı, gelinliğini giyemedi
YEREL HABERLER Evi yandı, gelinliğini giyemedi
Ağaç dallarından yaptıkları ok ve yayla Türk okçularına özendiler
YEREL HABERLER Ağaç dallarından yaptıkları ok ve yayla Türk ...
Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında düğün çeyizi kül oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta, müstakil 2 evde çıkan 'şüpheli' yangında ...
Tokat’ta ahşap ev alev alev yandı 2 gün sonra düğünü olan genç kızın çeyizi yangında kül oldu Yangında kundaklama iddiası
YEREL HABERLER Tokat’ta ahşap ev alev alev yandı 2 gün sonra düğünü ...
Tokat’ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat’ta korkutan yangın
Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
YEREL HABERLER Tokat'ta, 5 katlı binada çatı yangını
Online ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği
YEREL HABERLER Online ‘Otizm Farkındalık’ etkinliği
Tokat'ta polis ekipleri, KADES uygulamasını tanıttı
YEREL HABERLER Tokat'ta polis ekipleri, KADES uygulamasını tanıttı
Oğluna sebzeli erişte yaptı, hayatı değişti
YEREL HABERLER Oğluna sebzeli erişte yaptı, hayatı değişti
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, memleketi Tokat'ta anıldı
YEREL HABERLER Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, memleketi ...
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölüm yıl dönümünde ...
Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
YEREL HABERLER Tokat'ta, emekli amirallerin bildirisine tepki
Tokat’ta emekli amirallere tepki
YEREL HABERLER Tokat’ta emekli amirallere tepki