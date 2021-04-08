Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/PAZAR (Tokat), (DHA)İSTANBUL'da 20 yıl boyunca Çin'den Türkiye'ye ithal edilen çay ve kahve karıştırmada kullanılan ahşap karıştırıcı çubukları pazarlayan Rıdvan Akıncı (44), pandemi sürecinde Çin'den gelen ürünlere rağbet azalınca 3 ay önce memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine döndü. Burada karıştırma çubuklarını kendisi üretmeye başlayan Akıncı, şimdilerde siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

İstanbul'da yaşayan ve Çin'den getirttiği ahşap karıştırıcı çubukların pazarlamasını yapan Rıdvan Akıncı, koronavirüs nedeniyle işlerinde düşüş nedeniyle memleketi Tokat'ta döndü. Pazarlamasını yaptığı ahşap çay-kahve karıştırıcılarının üretimiyle ilgili ArGe çalışması yapan Akıncı, 3 ay önce Pazar ilçesinde 800 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikada ahşap karıştırıcı çubuk üretimine başladı. 28 kişiye iş imkanı sağlayan fabrikada üretilen karıştırıcı çubuklar yoğun talep gördü.

'SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ'

Koronavirüs nedeniyle İstanbul'daki işlerinde düşüş olunca memleketine dönerek bu işe yöneldiğini belirten Rıdvan Akıncı, "Pandemi nedeniyle işler durunca, bizim de hep hayalimizde olan bir işti tek kullanımlık ahşap karıştırıcılar. Bunlar ile ilgili hep üretim yapmayı düşünüyorduk. Ama pandemi başlayınca ve bizim işlerimizde yavaşlayınca, kendi memleketimize gelerek bir ArGe çalışması yaptık. Sağ olsun Pazar Belediye Başkanımız Erdoğan Yılmaz Beyin de destekleriyle burada bir yer bularak makine siparişlerimiz verdik. Yaklaşık 3 aylık bir süreç oldu üretime başlayalı. Şu anda biz siparişlere yetişemiyoruz. Talepleri karşılayamıyoruz. Pandemi sonrasında daha da büyük bir beklenti içerisindeyiz. Kendi imalat fabrikamızı büyütmek için de ileriye dönük planlar yapmaktayız" dedi.

'HEDEFİMİZ ÇİN'İN ÖNÜNE GEÇMEK'

Tek kullanımlık ahşap karıştırıcı işinde dünya pazarının Çin'in elinde olduğu söyleyen Akıncı "Çin'den gelen ağaç Huş ağacı. Fakat bizim burada kullandığımız ağaç yerli ağaçtır. Çin'deki ürün ile bizdeki ürün arasında bir fark var. Yurt dışından gelen ürünlerin yüzeylerinde parafin var. Bu parafin petrolün ham maddesi, yani ürüne bir parlaklık kazandırmak için uyguluyorlar. Biz ise burada yüzde 100 doğal üretiyoruz. Biz bunu müşterilerimize de anlatıyoruz. Şu anda da yavaş yavaş Çin'in önüne geçmeye başladık. Şimdiden 1,5 aylık siparişlerimiz dolu. Hedefimiz ise bu alanda Çin'in önüne geçmek" diye konuştu.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz ise ilçede böyle bir yatırımın hayata geçmesinden memnun olduklarını, tüm yatırımcı iş insanlarını beklediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-04-08 12:05:42



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