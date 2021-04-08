Başkan Karagöl, Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin okulda kurup günlük 10 bin maske ürettiği atölyeyi ziyaret etti. Başkan Karagöl belediyenin ihtiyacı olan maskeleri buradan karşıladıklarını, okula desteklerinin süreceğini söyledi.

Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulda öğrencilerin günlük 10 bin maske ürettiği bir atölye kurdu. Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak amacıyla okul Mart ayı itibariyle maske üretimine başladı. Günde 10 bin maske üreten okula Erbaa Belediyesi de destek verdi. Erbaa Belediyesi ihtiyaç duyduğu maskeleri okul tarafından üretilen maskelerden karşılanmaya başladı.

Okulda kurulan atölyeyi ziyaret eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl “Bu süreçte maskesiz hiçbir yere girilmiyor, maskesiz yaşanmıyor. Ben de yeni atlattım. Yeni çıktım karantinadan. Evde kendi odamızda bile olsak maskesiz dolaşamıyoruz artık. Karantinamız biter bitmez ziyarete geldik. Ne için ziyarete geldik? Meslek lisemizde öğrencilerimiz maske üretimi için bir çalışma ortamı hazırlamışlar. Burada maske üretimi yapıyorlar. Biz de Erbaa Belediyesi olarak dağıttığımız, kendi kullandığımız maskeleri bu okulumuzdan temin ediyoruz. Onların bu yaptığı çalışmaya destek veriyoruz. Çokta kaliteli ürünler çıkarıyorlar kendileri. Bu bölgeye, Erbaa’ya örnek olabilecek bir çalışma. O anlamda ben çalışmaya destek veren hocalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, milli eğitimimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Mart ayı itibariyle kurdukları atölyenin maske üretmeye başladığını ifade eden Erek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nusret Say ise “Maske üretmeye Mart ayında başladık. Döner sermaye işletmemizi Ocak ayı itibariyle açtık. An itibariyle günlük 10 bin maske üretebiliyoruz. Felsefemiz üretim içinde eğitim. Düsturumuz bu. Çocuklarımız hem üretiyorlar hem de el becerileri gelişiyor. Aynı zamanda pandeminin bitmesi için ciddi manada katkı sağlıyoruz. Belediye başkanımız sağ olsun ilk görüşmemizden itibaren bizi destekleyeceklerine dair sözlerini verdiler. Hemen ardından da belediyeye alımlar başladı.” İfadelerini kullandı.

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