Tokat'ta kadınların izinsiz yürüyüşüne müdahale; 7 gözaltı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi talebiyle izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen kadınlardan oluşan gruba polis müdahale etti. Gruptakilerden 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde, bir grup kadın, Niksar Yolu kavşağında basın açıklaması ve yürüyüş yapmak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, gruptakilere izinleri bulunmadığını ve söz konusu yerde basın açıklaması yapamayacaklarını söyleyerek dağılmalarını istedi. Grup üyeleri dağılmayınca polis ekipleri müdahale etti. Olayda ekiplere direnen 7 kadın gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-04-08 17:11:04



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