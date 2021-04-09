Tokat'ta, polislerin rol aldığı 10 Nisan klibi ilgi gördü

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis ekiplerinin seslendirmesiyle 10 Nisan Polis Haftası için hazırlanan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle video klip hazırlandı. Klipte rol alan polis ekipleri 'Sabahın seherinde ötüyor kuşlar' adlı anonim bir Tokat türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-04-09 16:11:59



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