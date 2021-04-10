Tokat'ta 'Polis Haftası' kutlandı



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, şehitlik ziyaret edildi.

Atatürk Anıtı önündeki tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra Erenler Şehitler Mezarlığı ziyaret edilerek, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi.

Polis haftasını koronavirüs nedeniyle fazla katılımcı olmadan kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "176'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamak için bir araya geldik. Pandemi nedeniyle etkinliklerimizi kısa ve katılımcı sayısını az tuttuk. Çünkü dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi salgını var. Atatürk Anıtı'na çelenk koyduk. Şehitlerimizi kabrinde ziyaret ettik. Bizim de hastalanmamamız lazım, personelimizin hastalanmaması lazım. O yüzden etkinlikleri böyle kısa tutarak fazla katılımcı olmadan bitirmeye çalıştık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-04-10 12:56:18



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