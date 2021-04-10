Tokat'ta, trafik kazaları KGYS kameralarında

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, farklı tarih ve yerlerde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen, yaralananların olduğu kazalar, KGYS kameralarınca kaydedildi. Mart ayındaki kazaların birçoğunun, kavşak noktalarında ve yaya geçitlerinde meydana geldiği görüldü. Niksar yolu kavşağında araçlara yeşil ışık yanarken, yayanın karşıya geçmeye çalışması sonucu meydana gelen kaza, anbean kaydedildi.

Tedaş kavşağında ise kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün aracıyla başka otomobile çarptığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda meydana gelen başka kazada da seyir halindeki otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Pazar pazarı kavşağında, akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya da motosikletin çarptığı anlar, saniye saniye kaydedildi

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-04-10 13:10:22



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