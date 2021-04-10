Tokat'ta Nisan ayında kar sürprizi

O hastalara uyarı! Bakla yemeden önce bir daha düşünün

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat'ın Niksar ilçesindeki Çamiçi Yaylası'na Nisan ayında kar yağdı.

Tokat’ta aralıklarla devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Gece yağmurla birlikte hava sıcaklığının düştüğü Niksar'ın yüksek kesimleri yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle ilçeye 17 km mesafede bulunan Çamiçi Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Yayladaki vatandaşlar, Nisan ayında yağan kar’ı şaşkınlıkla karşıladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.