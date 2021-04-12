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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Satışını almaya gittiği otomobil alev alev yandı

İHA

Satışını almaya gittiği otomobil alev alev yandı

Tokat’ta satın almak istediği otomobille notere giden şahıs bir anda alev alan araçtan canını son anda kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; kent merkezi Perakende Mahallesinde ikamet eden Orhan C., pazarlığını yaptığı aracın satışını almak için yola çıktı. Motor kısmından dumanların yükseldiğini gördüğü otomobili durduran şahıs, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Motor kısmından alevlerin yükseldiği Renault Laguna marka otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Parkende Mahallesinde ikamet den Orhan C., galericilik yapan kayınbiraderinden aldığı otomobilin satışını almaya notere giderken aracın bir anda alev aldığını belirterek, “Evim 100 metre ileride, bindim buraya kadar geldiğimde dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilden indikten sonra biranda alev aldı. İtfaiyeye, aradım, ekipleri gelip söndürdüler. Otomobili yeni almıştım, satışını almaya gidiyordum. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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