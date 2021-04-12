3 gün önce satın aldığı otomobil, alev alev yandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, güvenlik görevlisi Osman Coşkun'un 3 gün önce satın aldığı otomobili seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Perakende Mahallesi üzerinde yaşandı. Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Coşkun(39), yeni aldığı 22 AAN 153 plakalı otomobiliyle işe giderken, aracın motor kısmı alev aldı. Yol kenarına çektiği aracından inen Coşkun, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobili 3 gün önce galeriden 70 bin liraya satın aldığını söyleyen Osman Coşkun, "Aracımı çalıştırdım işe gidiyordum. Araba bir anda duman sonra alev aldı, itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. En azından canımızda bir şey yok. Cuma günü aldım. Hafta sonu kısıtlaması vardı, kullanamamıştım. Bugün çalıştırdık ama aracımız yandı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-04-12 13:54:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.