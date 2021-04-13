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Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı

DHA

Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, ramazan davulcuları dün gece ilk sahur ile birlikte mesaiye başladı. Kent sokaklarında maniler ve davul sesleri yankılandı.
Ramazan ayının gelişiyle birlikte davulcular da gece mesailerine başladı. İmsak vaktinden önce sokak sokak gezen davulcular, "Yaram derindir eşme, aman derdimi deşme, sahurda börek yoktur. Gözlerim oldu çeşme", "Göz aydın hepimize, mübarek günler bize, 11 ayın sultanı hoş geldin  evimize" şeklinde maniler söyleyerek vatandaşları uyandırdı. Davul sesini duyan mahalle sakinlerinin evlerinin ışıkları bir bir yandı.
Baba mesleği olan davulculuğu devam ettiren Mutlu Bozdemir (27), "14 yıldır bu işi yapıyorum. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmenin mutluluğu içerisindeyim. Mübarek ramazan ayında değerli halkımızı sahura kaldırıyoruz. Pandemi nedeniyle uzun zamandır düğün programlarımız iptal oldu. Bu süreç içerisinde bir kaç programımız oldu. 4-5 aydır davulu hiç elimize alamamıştık" dedi.  
 DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-04-13 10:56:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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