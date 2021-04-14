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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahurda davul yerine ilahi

İHA

Sahurda davul yerine ilahi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar sahura bir pikaba konulan hoparlörden yükselen ilahı sesleri ile uyandırılıyor.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında Reşadiye ilçesinde sahurda davul sesleri yerine ilahi sesleri yükseliyor. Reşadiye Belediyesi tarafından görevlendirilen zabıta memuru sahurda pikapla tüm mahalleleri geziyor. Pikabın arkasına konulan ses sisteminden yükselen ilahi sesleri ile vatandaşlar sahura kaldırılıyor. Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz’ın sahurda vatandaşlara manevi atmosferi yaşatmak için uygulamaya koyduğu hizmetten vatandaşlar memnun.
Reşadiye Belediyesi Zabıta Memuru Ahmet Şahin, sahurda vatandaşları ilahilerle uyandırdıklarını ifade ederek, “Daha önceden davul zurna eşliğinde vatandaşlar sahura kaldırılıyordu. Ramazanın manevi duyguları daha anlamlı olsun diye ilahi çalmaya karar verildi. Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz” diye konuştu. İlçe halkından Nurettin Yıldız, sahurda ilahi çalınmasından memnun olduklarını söyledi. Azize Gürpınar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, “Ramazana ilahi yakışır. Reşadiye belediyesi tarafından vatandaşların ilahiler eşliğinde sahura kaldırması çok güzel bir şey. Davulda eskilerden gelen bir gelenek ama bence ilahi daha güzel bir uygulama olmuş” diye konuştu.

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