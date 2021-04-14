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Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi

DHA

Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta yöreye özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Hamuru nohut mayasından yapılan ve taş fırınlarda pişirilen çörekler; sade, cevizli ve üzümlü seçenekleriyle, gramajına göre 12-16 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. 
Tokat´ın asırlık lezzetleri arasında yer alan tamamen doğal nohut mayasından yapılan Tokat çöreği, özellikle ramazan ayında rağbet görüyor. Yılın 11 ayında simit ve yağlı ekmek yapan fırınlar ramazan ayında ise sadece çörek çıkartıyor. Yaklaşık 18 saatte hazırlanan hamuru yoğrularak açılan çörekler, şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 10 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Sade, cevizli ve kuru üzümlü çeşitleri yapılan çöreklerin 600 gramlığı 12, 800 gramlık olanı ise 16 liradan satılıyor. Kent dışına ise kargo veya otobüslerle gönderiliyor.
'ŞEKER VE KOLESTEROL HASTALARI TERCİH EDİYOR'
Tokat çöreğinin en büyük özelliklerinden birinin nohut mayasından yapılması olduğunu söyleyen fırıncı Ömer Uçar (34), "Nohudu kırarız, 12 ile 16 saat arasında mayalanma süreci oluyor. Su ilave ederek kavanozla daha sıcak bir ortamda beyaz beyaz köpükleri oluşacak şekilde mayalanmasını bekleriz. Daha sonra hamura ilave ederiz kendi kendine mayalanır. Şeker hastalığı, kolesterolü olan vatandaşlarımız bu çöreği daha çok tercih ediyor. Çünkü içerisinde herhangi bir şeker yok, tamamen nohut mayası ile yapılıyor. Tuz, şeker gibi ürünler yok. Bunun içerisine ceviz katıyoruz, üzüm katıyoruz. Üzüm biraz tatlandırıyor. Genelde vatandaşımız cevizlisini tercih ediyor" dedi.
'RAMAZANDA SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ'
Çöreğin diğer günlerde de yapıldığını ama genellikle ramazanda tercih edildiğini ifade eden Uçar, "Ramazan ayında satışlarımız farklı. Halk arasında ramazan çöreği olarak bilindiği için normal günlere oranla 50 kat, 100 kat daha fazla satışlarımız artıyor. Bazen siparişlere yetişemediğimiz oluyor" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-04-14 12:11:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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