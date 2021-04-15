Kesmeye kıyamadılar, yol ortasında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesmeye kıyamadılar, yol ortasında kaldı

İHA

Kesmeye kıyamadılar, yol ortasında kaldı

Tokat’ın Pazar ilçesinde yol ortasında kalan ve her iki tarafından araçların geçtiği asırlık çınar ağacı dikkat çekiyor.
İpek Yolu üzerinde bulunan Pazar ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde H.1300 (M.1884) yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı zamanla yol ortasında kaldı. Her iki tarafından araçların geçtiği çınar ağacı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçenin simgesi haline gelen ağaç, yol ortasında kalması nedeni ile görenleri şaşırtıyor. Eski Belediye Başkanı Adnan Özmen, yöre halkının kavlağan ağacı dediği asırlık çınar ağacının tescilli bir ağaç olduğunu ifade ederek, “Eskiden siyasiler ilçemize geldiğinde bu ağacın altına toplanırlarmış. İlçemizin bir simgesi haline geldi. Adres noktası, insanların buluştuğu bir yer oldu. Görenler şaşırıyor” dedi.
İlçe sakinlerinden Hüseyin Olgun ise ağacın her iki tarafından yol geçmesi nedeni ile dikkatleri çektiğini belirterek, “İlçemize ayrı bir güzellik katıyor. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Kesinlikle kesmeyeceğiz, ilçemize bir güzellik katıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Tokat’ta, "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi ...
Ramazan özel lezzet tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Ramazan özel lezzet tezgahlardaki yerini aldı
Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kıbrıs gazisi, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi
YEREL HABERLER Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi
Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Köpeğe çarparak ölümüne neden olan sürücü kameraya ...
Sahurda davul yerine ilahi
YEREL HABERLER Sahurda davul yerine ilahi
Tokat'ta çocuklara “ilk orucum” hediyesi verilecek
YEREL HABERLER Tokat'ta çocuklara “ilk orucum” hediyesi verilecek
Türkiye’nin en genç belediye başkanına ödül
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç belediye başkanına ödül
Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı
YEREL HABERLER Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı
Bu köye seyyar satıcı ve dilenciler sadece cuma günü girebiliyor
YEREL HABERLER Bu köye seyyar satıcı ve dilenciler sadece cuma günü ...
Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı
YEREL HABERLER Tokat'ta, davulcular manilerle sahura kaldırdı