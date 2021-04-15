Tokat'ta, yol ortasında kalan 'anıt ağaç' ilgi çekiyor



Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/PAZAR(Tokat), (DHA) TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve zamanla yol ortasında kalan tescilli 'anıt ağaç', yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Pazar ilçe merkezinde, Cumhuriyet Caddesi´nde 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. Tescillenen ağaç zaman içerisinde cadde ortasında kaldı.

Asırlık çınarın ilçenin simgesi olduğunu söyleyen Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, "Bu ağaç 1884 yılında Beyoğlu Mehmet Bey tarafından dikilmiş. Pazar'ın bir simgesi haline gelmiş. Neden simgeleşmiş? Şu anda yaklaşık 137 yaşında bir ağaç. Çoğu insan Pazar'a geldiği zaman buluşma noktası. Böyle bir ağacımız var. Halil Bey Camisi ile Halil Bey Hamamı'nın tam ortasında bulunuyor. Bu ağaç, 2010 yılında anıt ağaç olarak da unvan almış. Koruma altındaki bir ağaç" dedi.

Ağacın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyleyen Başkan Yılmaz, "Burası aynı zamanda UNESCO'nun Geçici Miras Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası yolu üzerinde bir yer olduğu için, oraya gelen turistlerin tamamı buradan geçiyor. Buradan geçen turistlerimiz de ağacın tarihini merak ediyorlar. Onun için de biz iki tarafına İngilizce ve Türkçe kitabeler diktireceğiz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Tokat / Pazar Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-04-15 11:29:20



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