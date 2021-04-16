AK Parti'li Beyazıt: Tokat Havalimanı, kargo bölümüyle dünyaya hitap edecek



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat'ta yeni havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. AK Parti'li Beyazıt, yeni havalimanının, kargo bölümünün de açılmasıyla dünyaya hitap edeceğini söyledi.

Tokat'ta mevcut havaalanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisine yapımına başlanan yeni havalimanının inşaatı devam ediyor. 520 milyon liraya ihale edilen havalimanında başlayan pist, apron ve taksi yolu yapım çalışmaları, çift vardiyalı sürdürülüyor. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Havaalanı Müdürü Mustafa Konca, havalimanı inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanda inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ak Parti'li Beyazıt, "Tokat´ımıza 2'nci havaalanı yapılıyor. Malum olduğu üzere 2'nci havaalanının altyapı ihalesi tamamlanmıştır. Pistleri tamamlandı, kulesi tamamlandı, çevre yolu servis yolları tamamlandı. Tokat'a bağlayan yollar tamamlandı. Şu anda üstyapı ihalesiyle ilgili konuda da keşif artışı yapmak suretiyle ihmal inşaatıyla beraber onun da bütçesi ayarlandı. İnşallah hızlı bir şekilde onunla ilgili program da tamamlanacak. Dolayısıyla 520 milyon TL civarında bir maliyetle bizim şehrimize bu güzel havaalanı kazandırılmış olacak" dedi.

Yeni Tokat Havalimanı'nda kargo bölümünün de açılacağını kaydeden Beyazıt, "Buraya kargo bölümlerinin ilave edilmesi de söz konusuydu. Bununla ilgili işlemler de tamamlandı. Şimdi o kargoyla ilgili bölümler de inşallah yapılacak. Burası tarım kenti olduğu için bizim açımızdan kargo çok son derece önemli. Çevre illerde uluslararası havaalanı olma özelliğini burası taşıdığı için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, ticari marka servislerinin de burada olması açısından yeni birimlerin açılması da talep ettik. İnşallah onlar da sağlandığı zaman Tokat´ımız bu anlamda güzel bir havaalanına ulaşmış olacak. Çünkü Tokat tarımıyla meyvesiyle sebzesiyle sadece Tokat'a hitap eden; Sivas'a, Doğu Anadolu'ya hitap eden bir bölge değil. Dünyaya hitap eden bir bölge olmuş olacak. Buradaki tarım ürünlerinin dünyaya ulaştırılması noktasında değerlendirilmiş olacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-04-16 13:55:30



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