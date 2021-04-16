Tokat’a kiraz paketleme tesisi

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, kiraz paketleme tesisi ve soğuk hava deposunun kurulma aşamasında olduğunu açıkladı.

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda düzenlenen toplantıda TKDK İl Müdürü Fevzi Çiçek, kurumun Tarım Tokat kapsamında yürütülen projeler ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Vali Balcı, TKDK’dan şuana kadar 100 milyon hibe aldıklarını, 57 milyon hibe de onaylanma aşamasında olduğunu kaydetti. Tokat kiraz paketleme tesisi ve soğuk hava deposunun kurulma aşamasında olduğunu belirten Vali Balcı, “Tesisin kurulmasıyla birlikte Tokat’ta kiraz üretimi iki katına çıkacak. Akyamaç, Kocacık, Kemalpaşa, Kömeç, Yayladalı köylerinin çiftçisi bu tesislerden istifade edecek” dedi.

Vali Balcı, ayrıca Erbaa’da çiçekçiliği geliştirmek için 15 milyon hibe desteği verdiğinin altını çizerek, “Çiçekçilikte Akdeniz’de Antalya ne ise Karadeniz’de de Erbaa o olacak. Erbaa’da bin dönüm sera kuruyoruz. Erbaa, mezatıyla soğuk hava depolarıyla çiçekçilikte Türkiye’nin parlayan bir yıldızı olacak.” diye konuştu.

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