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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine kavuşuyor

İHA

Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine kavuşuyor

Tokat’ın Erbaa’da İlçesinde Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) kavuşuyor.
Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, modern tasarımlı atölyelerde, son teknoloji ile donatılan binamızda hizmet verecek olan Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde, Oryantasyon, Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme ve Proje Üretimi/Yönetimi gibi programlar yer alacak. Ayrıca Yapay Zeka ve Mekatronik Atölyelerinin yanı sıra, Resim ve Müzik Atölyesi, Kodlama Atölyesi, Tasarım ve Beceri Atölyesi, Müzik Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, Matematik Uygulamaları Atölyesi, Bilişim Teknolojileri Atölyesi, Fen Fizik Laboratuvarı, İngilizce Atölyesi, Ahşap Atölyesi, Kimya Atölyesi, Biyoloji Atölyesi, Türkçe Atölyesi, Edebiyat Atölyesi ile Sosyal, Tarih ve Coğrafya Atölyeleri de yer alıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan "Eğitim alanında bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim Sanat Merkezinin, Erbaa’nın eğitimini bir adım daha ileriye taşıyacağına ve geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını yetiştiren bir merkez olacağına inancımız tam. Tüm çabamız, çocuklarımız ve ülkemizin geleceği içindir. Bilim ve Sanat Merkezi ilçemize hayırlı olsun diyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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