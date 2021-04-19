Tokat'ta tütüncü dükkanında kumara 57 bin 988 lira ceza



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kısıtlama saatinde tütüncü dükkanının arka bölmesinde kumar oynayan 12 kişi ile iş yeri sahibine toplam 57 bin 998 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama saatinde Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki B.K.´ya ait tütüncü dükkanının arka tarafında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Baskında dükkanın arka kısmında oluşturulan bölmede 12 kişi kumar oynarken yakalandı. Kısıtlama saatinde suçüstü yakalanan şüphelilere kumar oynamaktan 16 bin 32 lira, koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden de 41 bin 956 lira olmak üzere toplam 57 bin 998 lira para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlamasıyla hakkında işlem yapılan işyeri sahibi B.K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-04-19 13:07:28



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