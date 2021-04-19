Kaçak kumarda kazanan olmadı, 17 kişiye toplamda 65 bin 653 TL ceza kesildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde polis tarafından kumar oynanan bir eve baskın düzenlendi, 17 kişiye toplam 65 bin 653 TL cezası kesildi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, ilçede bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Müşteri kılığında eve baskın düzenleyen ekipler, 5 şahsı oynadıkları kumar aletleri ile birlikte suçüstü yakaladılar. El konulan kumar aletleri ile birlikte şahısların yapılan üst aramasında ise 1 adet 7.65 mm. çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 7 adet de mermiye el konuldu.

Asayiş ekipleri, aynı apartman dairesinde diğer odalarda oturup çay ve sigara içen 3'ü bayan 12 şahısla birlikte toplam 17 kişiye, kumar ve kumar oynamak için yer temin etmek, ruhsatsız silah bulundurma, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamak suçları başta olmak üzere adli ve idari para cezası uyguladılar.

Emniyet yetkilileri, salgın hastalık sürecinde kuralları hiçe sayarak merdiven altı tabir edilen bu tür ruhsatsız yerlerle ilgili kontrollerinin artarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşları bu şekilde normalden fazla giriş çıkış yapılan bina ya da apartman dairesi gördüklerinde 112 ihbar hattına ihbarda bulunması konusunda uyardılar.

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