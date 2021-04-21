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Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi

DHA

Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'in coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Tokat kebabı, ramazanda yoğun ilgi görüyor.
Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına meraklıları yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen kebabın sezonu açıldı. Kentteki lokantalar ramazan ayında pandemi olduğu için gel al ya da evlere servis olarak sipariş usulü çalışıyor. Kebabın kilosu ise 300 liradan satılıyor.
`KUZU ETİNDEN BAŞKA BİR ET KULLANMIYORUZ'
Lokanta işletmecisi Mücahit Yılmaz, kebabın Tokat için özel bir yemek olduğunu belirterek, "Tokat kebabı sezonu sadece belli bir dönemlerinde yapılır. Kebapta kullandığımız malzemeler, Tokat'ın kendi topraklarında ve mahsullerinden çıkan ürünlerdir. Tokat kebabında etimiz olmazsa olmazlardan bir tanesi kuzu etidir. Kuzu etinden başka bir et kullanmıyoruz. Sadece kuzunun pirzola dediğiniz bölümünü kullanıyoruz. Bunun en başında kuyruk yağını takıyoruz. Üzerindeki yağı bütün ürünlere lezzetini veriyor. Patlıcan kullanıyoruz. Domates ve biber kullandığımız bu ürünler Tokat'ın kendi mahsulleri. Bunlar Tokat'ta ne zaman çıkıyor. Nisan ayında başlıyor, ekim ayına kadar devam ediyor. Yani bu ürünler Tokat'a çıkmaya devam ettiği sürece bu kebabı da yapıyoruz. Yani bir yıl içerisinde maksimum ortalama 5-6 ay gibi bir sürede sadece yapılan bir yemektir" dedi. 
'SİPARİŞLERİE YETİŞEMİYORUZ'
Kebap ocaklarının farklı olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ocaklarımızın belli bir kapasitesi var. Bir kebap ocağına maksimum beş kilo atabiliyoruz. 45 dakika sonra diğer 5 kiloluk kebabımızı atabiliyoruz. O yüzden talep çok olunca zorluk oluyor. Ama o da bizim mesleğimizin güzelliği. Bizim bir şikâyetimiz yok. Müşterimizden de memnunuz. Olumlu tepkiler var. İnsanlar sıklıkla tercih ediyor Ramazan nedeniyle de şu an siparişlere yetişemiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-04-21 10:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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