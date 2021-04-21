Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

İHA

Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu

Tokat’ta kirazı ile ünlü köyde çiçek açan yüzlerce ağaç görsel şölen oluşturdu.
Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde yetişen kiraz ağaçları baharın gelmesiyle birlikte çiçek açtı. Yüzlerce ağacın aynı anda açması sonucu adeta beyaz örtüyle kaplanan köy havadan görüntülendi. Haziran ayında hasadı yapılan kiraz bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Köyün yüzde 90'nın geçim kaynağını oluşturan kiraz yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görüyor. Rusya başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine kiraz ihracatı yapılıyor. Tokat'ta 5 bin 600 dekar alanda 6 bin 500 ton kiraz hasadı yapılırken, Kemalpaşa köyünde bin 800 dekar alanda 2 bin 300 ton kiraz hasadı yapılıyor. Yeni sezondan umutlu olan çiftçiler görsel şölen oluşturan kirazların hasat edileceği günü bekliyor.
Köy sakinlerinden Ozan Mehmet Eti, ilkbaharın gelmesi ile birlikte çiçek açan ağaçların güzel görüntüler oluşturduğunu ifade ederek, “Manzarayı görüp fotoğraf çekinmeye gelenler oluyor. Bu sene inşallah iklim şartları iyi giderse bizlerde emeklerimizin karşılığını almayı bekliyoruz” dedi. Bahçesinde kiraz üretimi yapan emekli öğretmen Ali Eroğlu ise manzarayı görenlerin içinin açıldığını ifade ederek, “Buralar meyve ormanı gibi. Çoğunluğu kiraz olan bahçelerde şeftali, armut üretimi yapılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
YEREL HABERLER Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
YEREL HABERLER Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Danışmendli dönemi el yazması Kuran, ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Danışmendli dönemi el yazması Kuran, ilgi çekiyor
YÖK Başkanı Saraç, Tokat’taki toplantıya online katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Saraç, Tokat’taki toplantıya online ...
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
YEREL HABERLER Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' ...
Kısıtlamada kumar oynayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kumar oynayanlara ceza yağdı
Kaçak kumarda kazanan olmadı, 17 kişiye toplamda 65 bin 653 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kaçak kumarda kazanan olmadı, 17 kişiye toplamda 65 ...
Kimsesizlerin cenazelerini il protokolü kaldırdı
YEREL HABERLER Kimsesizlerin cenazelerini il protokolü kaldırdı
Tokat'ta tütüncü dükkanında kumara 57 bin 988 lira ceza
YEREL HABERLER Tokat'ta tütüncü dükkanında kumara 57 bin 988 lira ...
Binlercesine poşet geçirildi, havadan böyle görüntülendiler
YEREL HABERLER Binlercesine poşet geçirildi, havadan böyle ...
Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine kavuşuyor
YEREL HABERLER Öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezine kavuşuyor