Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız kaldı

İHA

Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız kaldı

Tokat’ta yaklaşık 6 asırdır depremler ve heyelana direnen minare caminin yıkılması nedeni ile yalnız kaldı.
Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta kitabesi bulunmadığı için kesin inşa tarihi belli olmayan Horuç Camii birçok kez restore edilirken minaresi zamana meydan okuyor. Cami 1939 ve 1942 yıllarında 7 büyüklüğündeki depremde oluşan sıva çatlakları nedeniyle restore edildi. Yapılan onarımlarla orijinalliğini kaybeden camiye 19. yüzyılda son hali kazandırıldı. 1993 yılında meydana gelen yangında büyük hasar gören cami tekrar restore edildi. Son olarak 2015 yılında bir inşaatın temel kazısında büyük hasar gördü. İbadete kapatılan camide Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4’üncü kez restorasyon çalışması başlatıldı. Zemindeki kaymanın durdurulamaması nedeni ile ağır hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi. 2019 yılında caminin kubbe ve duvarları sökülmek suretiyle zemini sağlamlaştırılarak aslına uygun olarak yeninden yapılması için çalışma başlatıldı. Zemin statik ve yeniden yapım projesi hazır olan caminin Sivas Koruma Kuruludan onayı bekleniyor. Projenin onaylanmasının ardından yıl içerisinde yapım çalışmaları başlatılacak.

Cami 4’üncü kez restore ediliyor, minaresi 6 asırdır ayakta
Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen geç dönem Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise depremlerden ve heyelandan etkilenmedi. Kaidesi kesme taştan gövdesi tuğladan yapılan minare yaklaşık 6 asırdır ayakta. Minarenin deprem ve heyelana dayanıklı olmasının sırrı ise zeminden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalarda ecdadın minareyi kayanın üzerine inşa ettiği biliniyor.

Mahalle sakinleri camilerine kavuşmak istiyor
Yıllardır camileri ibadete kapalı olan mahalle sakinleri ise biran önce restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bekliyor. Mahalle sakinlerinden Fikret Aydemir, heyelan nedeni ile camilerinin büyük oranda zarar görerek yıkılması nedeni ile yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Aydemir, cami restore edilmek üzere yıkılırken minaresinin ayakta olduğuna dikkat çekerek, “O günden bu güne yaklaşık 6 yıl geçti. Mahalleli olarak mağduruz. Cenazelerimiz başka camilerden kalkıyor. Camimizin biran önce yapılmasını istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kaya ise camisiz kalmaktan duydukları üzüntüyü dile getirerek “Mahalleli olarak mağdur durumdayız. Yaşlılarımız uzaktaki camilere gidemiyor. Burada en az bin hane var. Ben 70 yaşındayım uzaktaki camilere gidemiyoruz. Camimizin yeniden yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını ...
Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak sabitlediler
YEREL HABERLER Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak ...
Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen ...
Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
YEREL HABERLER Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
YEREL HABERLER Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Gölette boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Danışmendli dönemi el yazması Kuran, ilgi çekiyor
YEREL HABERLER Danışmendli dönemi el yazması Kuran, ilgi çekiyor
YÖK Başkanı Saraç, Tokat’taki toplantıya online katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Saraç, Tokat’taki toplantıya online ...
Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı
YEREL HABERLER Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' ...