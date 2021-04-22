Belediye Başkanı Özcan; “Niksar’da vahşi depolama dönemi sona erdi”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’da vahşi depolama döneminin sona erdiğini, yıllardır vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgeyi yeniden doğaya kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Niksar doğasını korumak adına hiçbir şeyden kaçınmadıklarını belirten Başkan Özcan; “İlçemizde yıllardır büyük bir çevre sorunu teşkil eden evsel atıklar artık doğamızı kirletemeyecek. Çöp Aktarma İstasyonumuzun faaliyete başlamasıyla çöplerimiz artık işlenerek üyesi olduğumuz Yeşilırmak Belediyeler Birliğimize ait Geri Dönüşüm Tesisi alanına götürülmekte. Bu çalışma ile ilçelerimizde ki çöp depolama sorununu çözerek, yıllardır vahşi depolama alanı olarak kullanılan bölgeyi yeniden doğaya kazandırmak için ekiplerimizle çalışmaktayız. Niksar doğasını korumak adına hiçbir şeyden kaçınmayarak, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir bırakacağız” dedi.

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