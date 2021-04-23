Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

İHA

Pandemide sebze fidesine talep tavan yaptı

Tokat’ta hazır sebze üretimini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan seralarda yetiştirilen fideler pandemi döneminde yoğun ilgi görüyor.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde kurulan otomasyonlu sistemle çalışan serada 6 yıldır sebze fidesi üretimi yapılıyor. Seralarda üretilen sebze fideleri Pandemi dönenimde yoğun ilgi gördü. Çiftçilerin yanı sıra hobi bahçesi olan vatandaşlar da fideler maliyetine alma imkanı buluyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naif Geboloğlu, serada fide yetiştiriciliğine yönelik ARGE çalışmasının yanı sıra üreticilerin fide talepleri de karşıladıklarını söyledi. Geçen yıla göre fide taleplerinde yüzden 30’luk bir artış yaşandığını belirten Geboloğlu, yaklaşık bir milyon civarında fide yetiştirmeyi hedeflediklerin ama pandeminin de etkisi ile bu rakamı artırdıklarının altını çizerek, “Bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla bir talep oldu. Biz de ancak bu sene 1 milyon 200 bin dolayında bir tohum ekimi yaptık. Sanırım gene 1,5 milyon fideyi bulacağız. Talep çok fazla. Tokat’ın talebini bizim karşılama şansımız yok. Biz birkaç üreticimizin ve onun dışında Tokat’ta amatör çapta sebzecilik yapanların taleplerini burada karşılıyoruz. Neden biz bu fide işine girdik? Temel amacımız bir Türkiye’de fidecilik konusunda temel çalışma yoktu. Özel sektöre bilgi üretmek, tecrübeli, deneyimli elemanlar yetiştirmek ki şu anda seramızda arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. Kendilerini yetiştiriyorlar” dedi.

Maliyetine fide satıyorlar
Geboloğlu, seranın kurulması ile birlikte sebze fidesi sektörüne önemli kazanımlar sağladıklarını belirterek, "Burada bizim bu faaliyetimizin başlamasıyla beraber Tokat’a gelen fide kalitesi arttı. Fideyle beraber gelen bir takım hastalıklar var. Sürekli takip ediyoruz. Onlarda ciddi bir azalma oldu. Çünkü yönetici bizi örnek göstermeye başladı. Ve dolayısıyla biz burada çalışmalarımızı bu çerçevede devam ediyor. Bir de üreticinin ettiği fideleri genellikle tohumlarını kendilerinden istiyoruz. Tohumlarını getiriyorlar. Biz onlara fideyi yetiştiriyoruz. Maliyet hesabımızı yapıp, maliyetimiz neyse, vergisi şu bu hepsini içine katarak çıkarıyoruz. O maliyetten üreticilerimize fide yapıyoruz ama bunu yaparken de fide sektöründeki rekabete de çok fazla müdahil olmak istemiyoruz. O konuda da bir hassasiyetimiz var çünkü. bu işin ticaretini yapanlar var. Tokat’ın bugün kullandığı fide, sebze fidesi 100 milyon üzerinde. Bizim 1,5 milyon fidemiz olduğunu düşünürseniz biz sadece burada bir örnek teşkil ediyoruz” diye konuştu.

Pandemi, sebze fidesine ilgiyi artırdı
Pandemi dolayısı ile insanların tarımsal faaliyetlere yöneldiğin dikkat çeken Geboloğlu, "İnsanlar kendi bağ evlerine, bahçelerine, köylerine daha çok zaman ayırıyorlar. Emekli olup büyükşehirlerde kalan insanların köylerine, bağ evlerine, yaz aylarında geldiklerini görüyoruz ve bize bir şekilde telefonla ya da sosyal medya aracılığıyla ulaşıp biz bu yaz köyümüzdeyiz, bize fide verebilir misiniz? Şeklinde talepleri oluyor. Pandeminin böyle bir etkisi var. Bu tam bir geri göç anlamına mı geliyor? Bilmiyorum ama inşallah göçü de geriye çevirir. Bu da pandeminin bize bir katkısı olur. Böyle olunca da bize de gelen talepler arttı haliyle. Biz bunu etrafımızda rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta yardım kolileri çalındı
YEREL HABERLER Tokat’ta yardım kolileri çalındı
Karantinasının bitmesine 1 gün kala AVM’ye girerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinasının bitmesine 1 gün kala AVM’ye girerken ...
Niksar, atıksu arıtma tesisine kavuşuyor
YEREL HABERLER Niksar, atıksu arıtma tesisine kavuşuyor
Belediye Başkanı Özcan; “Niksar’da vahşi depolama dönemi sona erdi”
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Özcan; “Niksar’da vahşi depolama ...
İran'ın Arabistan'a gönderemediği hurmalar, Tokat'ta pekmez oldu
YEREL HABERLER İran'ın Arabistan'a gönderemediği hurmalar, Tokat'ta ...
Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız kaldı
YEREL HABERLER Asırlara, deprem ve heyelana direndi şimdi yalnız ...
Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Tokat çiftçisinin sorunlarını ...
Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak sabitlediler
YEREL HABERLER Rüzgarda kırılan telefon direğini tahta çakarak ...
Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
YEREL HABERLER Tescilli lezzet iftar sofralarını süslüyor
Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Çiçek açan yüzlerce kiraz ağacı görsel şölen ...
Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
YEREL HABERLER Yüzlercesi kıyıya vurdu, görüntüler endişe verici
Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi
YEREL HABERLER Tescilli 'Tokat kebabı'na ramazan ilgisi