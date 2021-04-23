Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı 

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Fatih YILMAZİbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta polis ekipleri, ekip araçlarıyla sokakları dolaşarak, megafonla seslendikleri çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezdikleri ekip araçlarının megafonlarından çocuk şarkıları çaldı. Caddeleri dolaşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, aileleriyle evde kalan çocukların bayramını kutladı. Araçlardan çalınan müzikleri duyan çocuklar ise balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZİbrahim UĞUR

2021-04-23 15:04:03



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