İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin bando takımı, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında akşamları TIR dorsesinde sokak sokak gezip konser veriyor.
Erbaa Belediyesi´nin bando takımı, ramazan için hazırlanan TIR´la akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendiriyor. Etkinlikle, saat 19.00´da başlayan kısıtlama sonrası evde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanıyor. Marşlar ve yöresel şarkıların çalındığı TIR´ı gören vatandaşlar evlerinin balkonlarına, pencerelerine çıkarak marş ve şarkılara eşlik edip bu anları cep telefonlarıyla kaydediyor. Belediye bandosunun TIR üstündeki etkinliklerinin ramazan ayı boyunca sürmesi planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-04-24 17:32:26
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