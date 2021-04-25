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Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar

İHA

Kısıtlamayı fırsat bildiler, büfeyi soyarken kameraya yakalandılar

Tokat'ta kısıtlamayı fırsat bilerek büfeden sigara ile para çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilırmak kenarındaki büfelerin kısıtlamadan dolayı kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar soygun yaptı. Büfenin kapısının kilidini kırarak açan iki hırsız 256 paket sigara ile bir miktar parayı çalarak kaçtı. Terminalde devriye görevi yapan polis ekipleri hırsızları şüpheli hareketlerinden fark ederek yakaladı. Yapılan aramada çalınan sigaralar ele geçirilirken çalınan bin liranın bir kısmını harcandığı tespit edildi. R.Y ile B.D isimli iki şahsın il dışından Tokat’a geldikleri, sabıka kayıtları bulunduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan hırsızların adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Soyulduklarını polisten öğrendiler
İşyeri çalışanlarından Hamza Daldal, yaşanan hırsızlık olayını polis ekiplerinden öğrendiklerini söyledi. Kısıtlama dolayısı ile büfenin kapalı olduğunu belirten Daldal, “Kısıtlamayı fırsat bilerek hırsızlık yapmışlar. Biz de akşam öğrendik olayı. Sağolsun polisler bizim yerimize dikkat etmişler, yakalamışlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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