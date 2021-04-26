Tokat'ta koronavirüs hastası çift, 5´er gün arayla öldü

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Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT´TA koronavirüse yakalanan Hamdi-Hamide Hasgül çifti, 5'er gün arayla hayatını kaybetti.

Tokat´ta yaşayan Hamdi (68) ve eşi Hamide Hasgül (67) yaklaşık 10 gün önce koronavirüs semptomları gösterince evlerinde karantinaya alındı. İki gün sonra durumları ağırlaşan Hasgül çifti, Tokat Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren çiftten 4 çocuk babası Hamdi Hasgül 5 gün önce yaşamını yitirdi. Eşiyle aynı hastanede tedavi gören Hamide Hasgül de 5 gün sonra hayatını kaybetti. Hamdi ve Hamide Hasgül çifti Sulusaray ilçesinde toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2021-04-26 15:20:23



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