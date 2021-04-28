Tokat’ta 511 esnafa Pandemi desteği

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, pandemi dolayısı ile bir süredir kapalı olan 511 esnafa biner lira nakit katkı sağlanacağını açıkladı.

Tokat Belediyesi tarafından korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen esnafa destekler devam ediyor. Kira desteğinin ardından bir süredir iş yerini korona virüs genelgesi kapsamında kapalı olan esnafa nakit yardım desteği verildi. Tokat Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında alınan karar Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarafında kamuoyu ile paylaşıldı. Oda başkanlarının katılımı ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, “Dükkanı kapanan esnaf grubumuza biz de yardım yapmayı, onlara destek olmayı bir vazife gördük. Ve bu doğrultuda yaptığımız yazışmalar neticesinde burada bulunan oda başkanlarımızın kendi üyeleri içerisinde, pandemi sürecinde özellikle son genelgeler doğrultusunda dükkanı kapanan 511 esnafımıza biner TL olmak üzere 511 bin TL'lik bir nakit desteğini inşallah sunmuş oluyoruz” dedi.

Başkan Eroğlu, yardımdan faydalanacak olan esnafların odalar tarafından belirlendiğini ifade ederek, “Bu destekten yararlanacak olan esnaflarımız arasında güzellik salonları var ki bunlar şu anda kapalı. Aynı şekilde okul servisçiliği yapan servisçi kardeşlerimiz var. Şu anda okullardan dolayı zaten hiçbir iş yapamıyorlar. Yine kahvehanelerimiz, çay ocaklarımız var. Onlar da belki 1314 aydır hiç iş yerlerini açamadı. Yine kantin işletmeleri, spor merkezleri, halı sahalarımız var. Bununla beraber yine internet kafe, yine oyun salonları var. Böyle 511 tane esnaf grubumuzdan oluşan kardeşlerimize, esnaflarımıza nakit desteğimizin önümüzdeki hafta başlamak üzere kendi hesaplarına yatırmış olacağız. Belki yaralarına çok merhem olmayacak ama manevi anlamda yanlarında olduğumu hissettirmek istedik. Ufak tefek de olsa böyle bir desteğe sağlamanın çok değerli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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