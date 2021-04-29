Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (2)

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'BORALAR' SÜLEYMAN'I ARIYOR

Türkiye genelinde ve Suriye'de çok sayıda terör operasyonunda başarıyla görev alan, teröristlerin korkulu rüyası 'Boralar' timi de kayıp Süleyman Yıldırım'ı arama çalışmalarına katıldı. Bölgeyi titizlikle arayan AFAD ekibi ve komandolar, ağaç altları ve kovuklar dahil olmak üzere her noktaya bakıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-04-29 11:04:32



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