Kayıp 2 yaşındaki Süleyman için karadan ve havadan arama (3)



'UYUSA BULUNURDU, YIRTICI HAYVAN SALDIRMIŞ OLABİLİR'

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan SüleymanSema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan Süleyman'ın kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor. Çocuğunun bulunmasını ümitle bekleyen Sema Yıldırım, "Kapının önünde oynuyordu. Ben ağılın içindeydim, yarım saat sonra çıktım ki çocuk yok. Eşimle ağılın içindeydik. Arası yarım saat ya sürdü ya sürmedi. Kapının önündeki çocuk nereye gidebilir? 2 yaşındaki çocuk. Bütün dağları aradık. Dolaşmadığımız yer kalmadı. Yırtıcı hayvan saldırmış olabilir, aklıma öyle bir şey geliyor. Ağıla ben geliyordum ama çocuğumu dün ilk defa getirdim. Hava sıcaktı, oynasın, diye getirdim. Çocuk gelir gelmez oynamaya başladı, çok sevindi. Dün çok yaramazdı. Sevinçten eli ayağı yere değmiyordu. Yorulmuştur belki ama uyusa bile bulmaları lazımdı. Sabaha kadar kimse durmadı. Bütün köyümüz aradı. Sabaha kadar arandı, şimdi de bu saate kadar arandı. Uyuyan çocuk bir yerden çıkardı. Kıyafetleri üzerindeydi, inşallah bulunur" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-04-29 15:03:04



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