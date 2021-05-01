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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeklerin saldırdığı karaca tedaviye alındı

İHA

Köpeklerin saldırdığı karaca tedaviye alındı

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan karaca tedaviye alındı.
Başçiftlik ilçesine bağlı Kızılcabayır mevkiinde köpeklerin saldırdığı karaca kalça kısmından ağır yaralandı. Vatandaşlar tarafından köpeklerden kurtarılan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Niksar ilçesine getirildi. Niksar’dan da hayvan ambulansı ile karaca tedavisinin yapılacağı veteriner hekime ulaştırıldı. Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ile birlikte Veteriner Hekim Şeyma Şahin karacaya müdahale etti. Köpeklerin saldırısı sonucu derin yaraların oluştuğu karacaya dikiş atıldı. Karyağdı, köpeklerin saldırdığı karacanın geniş yaraları olduğunu belirterek, “Hekim arkadaşlarımız sağ olsun ilk müdahaleyi gerçekleştirdiler. Hayati idamesi için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyorlar. Umarım iyileşip doğal yaşam alanına sağlamayı hep beraber başaracağız. Doğa koruma milli parklar ekiplerimizle birlikte hayvanımızın bu güzel hayvanımızın doğal yaşamına tekrar döndüreceğiz. 10 günlük bir tedavi sürecinden sonra kendisine geleceğini ümit diyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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