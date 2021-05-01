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Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı

DHA

Yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı


Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı. 
Başçiftlik ilçesi Kızılcabayır mevkiinde yaralı karacayı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler tarafından Niksar ilçesine götürülen yaralı karaca, hayvan ambulansı ile şehir merkezine getirilerek, Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ile Veteriner Hekim Şeyma Şahin tarafından tedavi altına alındı. 
Karacanın vahşi hayvan saldırısında yaralandığını düşündüklerini belirten Seyit Sami Karyağdı, "Derin yaralar almış. Vahşi hayvan saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Hekim arkadaşlarımız gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaşamını stabil halini aldıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar üzerinden doğal yaşam alanına bırakılmasını sağlamayı planlıyoruz. Hekim arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya başladılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2021-05-01 12:44:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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