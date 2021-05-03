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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta 5 bin aileye gıda kolisi yardımı

İHA

Tokat’ta 5 bin aileye gıda kolisi yardımı

Tokat Belediyesi tarafından Ramazan Ayı dolayısı ile ihtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda kolisi dağıtıldı.
Tokat Belediyesi Sosyal Market ve Aşevi tarafından hazırlanan gıda kolileri, yine Sosyal Market ve Aşevi personelleri tarafından belirlenen dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Eroğlu, mübarek ayda Pandemi gibi zor bir süreçte, devletin imkanlarını halk, esnaf ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, “11 ayın sultanı Ramazan ayında da vatandaşlarımızla her ne kadar halkımızla birlikte iftar yapamasak da, orucumuzu açamasak da, da ihtiyaç sahibi, kimsesi olmayan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gönül kapılarını çalmaya, gönüllerine girmeye devam ediyoruz. Bu amaçla 5 bin gıda kolisi hazırladık. Bu gıda destek kolilerimizi dar gelirli ve 65 yaş üstü kimsesi olmayan vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın iftar sofralarına katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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