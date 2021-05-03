Tokat'ta sulama kanalına düşen traktörün sürücüsü öldü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta, sulama kanalına yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Emre Su (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sularında kent merkezinde Doğancı Bağları Mahallesi arazi yolunda meydana geldi. Kent merkezinden bahçesine giden Emre Su, kullandığı 60 HA 930 traktörün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, 25 metre yükseklikten yuvarlanarak arazi yolu altında bulunan sulama kanalına düştü. Traktörün altında kalan sürücü Emre Su olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen Emre Su'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Emre Su'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-05-03 21:42:16



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