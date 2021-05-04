Pandemiyi fırsata çevirdi, iş kadını oldu

Tokat’ta, Pandemiyi fırsata çevirerek iş kadını olan ev hanımı yaptığı ev yemeklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Tokat’ta evli ve 3 çocuk annesi Sevda Gürler (36), pandemi sürecinde artan ev yemeği ihtiyacını fırsata çevirdi. Gürler, evinde yaptığı ev yemeklerinin tanıtımını sosyal medya üzerinde yaparak sipariş topluyor. Aldığı siparişlerle hazırladığı yemekleri müşterilerinin kapısına kadar ulaşmasını sağlıyor. Gürler, her geçen gün artan siparişler bir hayli memnun. Ev hanımlığından iş kadınlığına adım atan Gürler, hem vaktini çok sevdiği yemek yapmak için harcıyor hem de elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Gürler yaptığı açıklamada “Bir iş yerinde çalışmayı düşündüm. 3 çocuğum olduğu için çocuklarımı bir yere bırakamayacağım için evde üretim yapmaya karar verdim. İlk üretimim toz tarhana oldu. Talepler çoğalınca arkadaşlarımın da tavsiyesi ile zeytinyağlı dolma, börek, tatlı yapmaya başladım” dedi.

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