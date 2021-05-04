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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her akşam evine gelen tilkiyi elleri ile besliyor

İHA

Her akşam evine gelen tilkiyi elleri ile besliyor

Tokatlı hayvansever her akşam bağ evlerine kadar gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
Merkeze bağlı Avlunlar köyünde yaşayan emekli Engin (60) ve Sevgi Gezbel (57) çiftinin bağ evlerine gelen tilki ile kurdukları bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bağ evine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftin elinden yiyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilki ailesini sabah akşam besleyen çift ise bu durumdan oldukça memnun.
Yaklaşık iki yıldır tilkileri beslediklerini belirten Gezbel, “Ben onlara dünyada diye hitap etmeyi çok seviyorum. Akşam yemeği yemek için kendi belirlediği saatlerde geliyorlar. Bir de sabah 05.00’den sonra kahvaltı yedikten sonra yuvalarına dönüyorlar. Yavruları büyüdü. Kışın da hali ile bahçemize gidemediğimiz de hafta bir iki defa yiyecek götürdük. İnşallah bu dostluğumuz devam eder. Biz memnunuz” diye konuştu.

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