Tokat’ta silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve JASAT ekipleri, ilçe merkezinde bir kişinin İstanbul'dan temin ettiği silahları satacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın aracında, evinde ve işyerinde yapılan aramalar neticesinde; 8 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 69 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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