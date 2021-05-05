Öksüz kalan 4 tilki yavrusu emin ellerde

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Tokat’ta anneleri ölen 4 tilki yavrusu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde korumaya alındı.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Kuyucak Beldesinde annesi ölen tilki yavrularını bir vatandaş buldu. Açlıktan ölmek üzere olan yavrular tilkiler vatandaşın ihbarı sonucu Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaklaşık 1520 günlük olduğu tahmin edilen tilkiler veteriner hekim tarafından muayene edildi. Biberonla beslenmeye başlanan yavru tilkilerin yeterli gelişimleri sağlandıktan sonra doğaya salınması bekleniyor.

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